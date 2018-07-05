استعادت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) السيطرة على قريتين على الشريط الحدودي مع العراق، بعد معارك مع تنظيم "داعش"، في إطار المرحلة الثانية من حملة "عاصفة الجزيرة".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مواقع كردية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان مقاتلي قوّات "قسد" حققت تقدماَ على الشريط الحدودي مع العراق بعد معارك مع "داعش", عقب تحرير قريتي المدينة وقبر طه الحدوديتين.

وتحدثت المصادر عن اندلاع اشتباكات قوية بين مقاتلي "قسد" ومقاتلي "داعش" في عدة قرى على الخط الفاصل بين ريف دير الزور والحسكة, بعد تحرير مقاتلي "عاصفة الجزيرة" قريتي قبر طه والمدينة

وتقع قريتا "المدينة وقبر طه" القريبتان من بعضهما في جنوب شرق مدينة الشدادي, على الخط الواصل بين ريف مدينتي الحسكة ودير الزور, وتأتي أهمية القريتين كونهما محاذيتين للحدود السورية العراقية.

ووصلت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤخرا ، إلى الحدود السورية العراقية، بعد معارك مع (داعش)، ضمن المرحلة الثانية لحملة "عاصفة الجزيرة".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" (داعش) استعادت، الشهر الماضي، ريف الحسكة بالكامل من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، عقب تحرير بلدة الدشيشة التي كانت آخر معاقل التنظيم.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

وبات تنظيم "داعش" حالياً محاصر ضمن مساحة ضيقة ما بين الحدود السورية العراقية ، حيث يتمركز في نقاط متفرقة يتحصن فيها

ولايزال تنظيم "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.