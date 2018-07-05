أفاد ناشطون بمقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين، مساء الأربعاء، جراء انفجار عبوات ناسفة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان تنظيم "داعش" قام بزرع عبوات على الطريق العام بالقرب من قرية النملية، وفجروها عند وصول دورية مشتركة بين قوات أمريكية وأخرى تابعة لقسد".

واشارت المصادر الى ان الحادثة اسفرت عن "مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى تدمير سيارة مصفحة من نوع "همر" .

وأضافت المصادر أن"اطلاق نار كثيف تلا عملية التفجير، حيث دارة اشتباكات بين عناصر "داعش" وأفراد من الدورية، تمكن بعدها عناصر التنظيم بالفرار إلى البادية الشمالية حيث مناطق سيطرة التنظيم”.

وتحدثت مصادر مؤيدة عن مقتلُ واصابة عددٍ من جنود التحالف الدولي ومسلَّحي "قسد" إثر انفجار عدة الغام زرعها مسلَّحو "داعش" قرب قرية النملية جنوب بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف الدولي أو "قسد" على الهجوم.

وتأتي الحادثة بعد اقدام مجهولين في 22 الشهر الماي، على اطلاق النار على المستشارين العسكريين للتحالف في منطقة التنف الآمنة بسوريا.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش ".

وشن تنظيم "داعش" في الاونة الاخيرة سلسلة هجمات واعتداءات داخل مناطق سيطرة قوات "قسد"، عبر تسلل عناصره إلى مناطق سيطرة الأخيرة.