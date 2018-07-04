سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات "سوريا الديمقراطية (قسد) جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة تقل عناصر من "قسد" في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما اسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.

ولقي منذ ايام مسلحين تابعين لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، بينهم قيادي، مصرعهم ، بحادثتي انفجار واطلاق نار في الرقة ودير الزور.

وتعرضت القوات الكردية منها قوات تابعة لـ"قسد" في الفترة الاخيرة للاستهداف بواسطة تفجيرات بعبوات ناسفة او سيارات مفخخة او اطلاق نار، في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بعدة مناطق بشمال سوريا، اسفرت عن مقتل واصابة عدد منهم.