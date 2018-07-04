وقعت سوريا وخدمة الامم المتحدة يوم الاربعاء، على مذكرة تفاهم لإزالة الألغام من الاماكن التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة .



وتتضمن المذكرة، بحسب وكالة (سانا)، منح إدارة نزع الألغام "الحق في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لإزالة الألغام بهدف إنقاذ أرواح المواطنين السوريين من الآثار الخطيرة للألغام التي زرعتها المجموعات المسلحة في الأماكن التي كانت فيها خلال سنوات الأزمة بسوريا ".

ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد نائب وعن خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام السيدة اغنس ماركايلو رئيسة مكتب الأمم المتحدة لنزع الألغام.