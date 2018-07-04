سيريانيوز :: مباحثات روسية – إسرائيلية حول الوضع في سوريا

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وأشارت الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وسائل اعلام روسية، الى ان "نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش مع السفير الإسرائيلي في موسكو، غاري كورين، الوضع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الراهنة في العلاقات الروسية الإسرائيلية".

وجاءت المباحثات قبيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، والتي من المتوقع أن تتم في 11 تموز، حيث من المزمع إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة هي الثالثة من نوعها إلى روسيا، منذ بداية العام.

وجرت في الاونة الاخيرة سلسلة مباحثات بين المسؤولين الروس والاسرائيليين، حيث تم بحث عدة ملفات لاسيما الوضع السوري والوجود العسكري الإيراني في هذا البلد.

سيريانيوز

2018-07-04 17:32:35