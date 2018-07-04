أعلن المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط والثروة المعدنية ، يوم الأربعاء، أنه تم رصد هزتين أرضيتين مساء أمس على الحدود السورية التركية.

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وأوضح المركز، بحسب وكالة (سانا)، أن "الهزة الأولى وقعت عند الساعة الرابعة و16 دقيقة بقوة 4،1 درجات على مقياس ريختر وعمق 9 كم، فيما وقعت الهزة الثانية عند الساعة السادسة و32 دقيقة بقوة 2،9 درجة على مقياس ريختر وعمق 20 كم".

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.