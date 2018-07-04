حذر سيناتور أمريكي، يوم الأربعاء، من مزيد من التوغلات التركية في سوريا وتدخلاتها في الحرب الأهلية الجارية في البلاد.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال السناتور الأمريكي لينزي جراهام، في تصريح لوكالة (رويترز)، خلال زيارة لبغداد، إن "تركيا يجب أن تدعم وجودا أمريكيا مستمرا في سوريا".

وعن اللقاء مع الرئيس التركي هذا الاسبوع، اضاف جراهام " حاولت إقناعه بأنك تحتاج أمريكا في سوريا لأن تبعات رحيلنا ليست جيدة“.

واردف ”ان اردوغان ليس بحاجة لتوغلات أخرى في سوريا يقوم بها الجيش التركي لانه سيجد نفسه في مستنقع“.

وكان الرئيس التركي اعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية قريباَ.

وشنت تركيا عملية أطلقت عليها اسم "درع الفرات"، في عام 2016 لطرد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد من أراض في شمال سوريا غربي نهر الفرات بما في ذلك مناطق الباب والراعي وجرابلس.

كما بدأت تركيا عملية عسكرية "غصن الزيتون"، ضد الفصائل الكردية، في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين. بريف حلب، تلا ذلك التوصل لخارطة طريق مع واشنطن بشأن مدينة منبج .

وأبدت تركيا مراراً معارضتها الشديدة من الدعم الامريكي للمقاتلين الاكراد في سوريا، وهددت بشن عمليات أخرى ضد الاكراد في شمال سوريا بما في ذلك بمدينة منبج التي توجد فيها القوات الأمريكية .

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.