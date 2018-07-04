الذهب يسجل ارتفاعاً والغرام يبلغ 15900 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الأربعاء، ارتفاعه ، حيث وصل غرام الـ21 قيراط الى 15900 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 15900 ليرة للمبيع، و15800 ليرة للشراء. وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 13629 ليرة للمبيع، وبـ13529 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط سجل، يوم الاثنين الماضي، 15800 ليرة للمبيع، و15700 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-07-04 15:11:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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