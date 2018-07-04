أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، انه يجري تدمير آخر مرفقين لإنتاج الأسلحة الكيميائية، في سوريا، من أصل 27 مرفقًا أعلن عنها النظام السوري.

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وأعرب غوتيريش، في تقرير له، نشرته وسائل اعلام، عن "الاسف" ازاء استمرار تجاهل النظام السوري لرسائل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن عدد من التفاصيل العالقة"،مطالبًا "بمزيد من التعاون".

وتبنت الدول الأعضاء في منظمة "حظر الاسلحة الكيماوي" ، في 28 الشهر الماضي، مشروع قرار بريطاني يقضي بتفويض المنظمة بمهمة تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا، رغم معارضة سوريا وروسيا وإيران لهذا القرار.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة، الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.