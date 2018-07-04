أرسل الجيش التركي، يوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا.

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وذكرت وكالة (الأناضول)، نقلا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات انطلقت من ولاية "شانلي أورفة" نحو "غازي عنتاب" (جنوب)، ومنها إلى الوحدات المنتشرة على الحدود.

وتتضمن القافلة العسكرية ، بحسب المصادر، " 30 مركبة مدرعة وناقلات جنود".

و أرسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي"، لكن تركيا ترى أن وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له.

وشنت تركيا، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية بسوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، باسم "غصن الزيتون"، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بريف حلب.

يشار إلى أن تركيا هددت سابقا بشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية قريباَ.