عادت طائرات مهاجمة من طراز "سو-25" إلى أحد المطارات العسكرية في منطقة كراسنودار في روسيا، يوم الأربعاء، بعد مهمة استمرت عدة أشهر في سوريا.

ونقلت وسائل إعلامية روسية عن قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية فيكتور سيفوستيانوف ،قوله "عاد جنود جيشنا الرابع الأسطوري الأحمر التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية من الجمهورية العربية السورية بعد مهمة طويلة الأمد".

وأضاف أن "الطيارين العسكريين كانوا يوميا لعدة أشهر، بما في ذلك في الليل، يحلقون ويراقبون الوضع الجوي في مناطق التصعيد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، عن عودة عدداً من الطائرات الحربية والمروحيات والجنود الروس من سوريا، خلال الأيام الماضية.

وكان بوتين وخلال زيارة مفاجئة وقصيرة الى سوريا في كانون الأول 2017، أمر ببدء سحب مجموعة من القوات الروسية من سوريا الى نقاط مرابطتها الدائمة.

وكان الرئيس الروسي قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام، الأمر الذي حدث بالفعل في نيسان 2017 حيث جرى تخفيض حجم القوات الروسية العاملة في سوريا وسحب نصف قواتها الجوية.

يشار إلى أن روسيا بدأت في 2015 عملية عسكرية بسوريا، واتخذت من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقراً لها، حيث قدمت الدعم للجيش النظامي ما ساهم في تغير موازين القوى لصالحه واستعاد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.