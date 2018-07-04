قال مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن الأمريكيين سيرغمون على الانسحاب من شرق الفرات بسوريا عاجلا أم آجلا.

وقال ولايتي خلال استقباله في طهران وزير التعليم العالي السوري، عاطف النداف، بأن الأمريكيين "نشروا قواتهم في منطقة شرق الفرات دون أي قرار من مجلس الأمن أو بدعوة من الحكومة السورية، وأن نزعتهم العدوانية أسفرت عن نشر الآلاف من قواتهم في هذه المنطقة".

وأشار ولايتي إلى أن "القوات الأمريكية قامت بقصف القوات السورية والعراقية في جنوب شرق سوريا، وهو ما أسفر عن استشهاد عدد من أفرادها، وبالتأكيد سيتلقون الرد من الشعبين العراقي والسوري".

وهنأ ولايتي "بالانتصارات التي حققتها سوريا في درعا"، لافتا الى أنها ستكون بمثابة "مقدمة لتحقيق انتصارات أخرى في شرق الفرات، وستصب لصالح دمشق وحلفائها، وأن الأمريكيين سيرغمون على الانسحاب من منطقة شرق الفرات عاجلا أم آجلا، وستزول شرورهم عن الشعب السوري".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".