قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء، ان المقاتلات العراقية ستواصل استهداف معاقل تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

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ونقلت وكالة الاناضول التركية عن العبادي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده العبادي اليوم بمقر الحكومة، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته ان "عمليات استهداف تنظيم داعش في سوريا ستتواصل بناء على ما تردنا من معلومات استخباراتية".

وشنت المقاتلات العراقية في وقت سابق من حزيران الماضي، غارات استهدفت مواقع لـ"داعش" داخل سوريا.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي ، اواخر نيسان الماضي، أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري.

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".