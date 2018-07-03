السويد الى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 24 عاماً على حساب سويسرا اخبار الرياضة شارك

بلغ المنتخب السويدي الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 24 عاما بفوزه على نظيره السويسري 1-صفر الثلاثاء في سان بطرسبورغ في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل مهاجم لايبزيغ الالماني إميل فورسبرغ هدف المباراة في الدقيقة 66.



وتواجه السويد في ربع النهائي السبت المقبل في سامارا الفائز من لقاء كولومبيا و انكلترا اللتين تلتقيان على ملعب سبارتاك في موسكو، في ختام منافسات ثمن النهائي.



وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها السويد ربع النهائي منذ 24 عاما وتحديدا منذ مونديال منذ 1994 في الولايات المتحدة عندما أنهت البطولة في المركز الثالث.



وكررت السويد انجازها في المونديال الاميركي وبلغت ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها بعد 1934 في ايطاليا عندما حلت رابعة، و1958 على ارضها عندما حلت وصيفة، علما انها حلت ثالثة في نسخة 1950 في البرازيل بيد ان نظام البطولة لم يشمل دور ربع النهائي حيث خاضت 4 منتخبات تصدرت المجموعات الاربع في الدور الاول، دورا نهائيا انهته الاوروغواي في الصدارة امام البرازيل والسويد واسبانيا.



وواصل السويديون مسيرة لافتة بدأت في التصفيات الأوروبية، حيث تأهلوا من مجموعتهم على حساب هولندا، وحرموا بنتيجة الملحق، ايطاليا بطلة العالم أربع مرات، من المشاركة في النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عاما، كما حجزوا بطاقتهم الى ثمن النهائي عن المجموعة التي ضمت المانيا حاملة اللقب والتي خسروا أمامها بصعوبة 1-2 بهدف سجله طوني كروس في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.



وعادلت السويد التي تخوض النهائيات الحالية بغياب أبرز نجومهما زلاتان ابراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب دوليا في 2016، عدد الانتصارات في 30 مواجهة مباشرة ضد سويسرا، فحققت الفوز العاشر اليوم، لكنه الاول في أول مباراة بينهما في بطولة كبرى. سيريانيوز 2018-07-03 17:13:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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