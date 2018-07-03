بلغ الاسباني المصنف أول رافايل نادال بسهولة الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، مثله مثل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، والمصنفة أولى الرومانية سيمونا هاليب، وحاملة اللقب الاسباني غاربيني موغوروتسا.

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ولم يواجه نادال صعوبة في الفوز على المصنف 127 سيلا بنتيجة 6-3، 6-3، 6-2، في أول مباراة يخوضها "الماتادور" منذ تتويجه بلقبه الحادي عشر في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.



ويلتقي نادال بطل ويمبلدون في 2008 و2010 في الدور الثاني، الفائز من مباراة الكندي فاسيك بوسبيسيل والكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين.



بدوره نجح الارجنتيني دل بوترو المصنف خامساً في تخطي الالماني بيتر غويوفتشيك 6-3 و6-4 و6-3، ليحقق فوزه التاسع تواليا في الدور الاول للبطولة. ويلتقي دل بوترو الذي بلغ الدور نصف النهائي في 2013، الاسباني فليسيانو لوبيز (36 عاماً) الذي انفرد بالرقم القياسي لعدد المشاركات المتتالية في البطولات الكبرى، رافعا رصيده الى 66 بطولة، متفوقا على السويسري روجيه فيدرر.



وفاز لوبيز على الارجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-3، 6-4، 6-2.



وأحرز اللاعب ثلاثة من ألقابه الستة على الملاعب العشبية في الدورتين الانكليزيتين ايستبورن (2013 و2014) وكوينز (2017). وفي البطولات الكبرى، حقق أفضل نتائجه في ويمبلدون حيث بلغ ربع النهائي ثلاث مرات (2005 و2008 و2011)، ومرة واحدة في فلاشينغ ميدوز (2015).



كذلك فاز الالماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعأً على الاسترالي جيمس دوكوورث 7-5 و6-2 و6-صفر. ويلتقي يزفيريف الذي بلغ دور الـ16 العام الماضي، الأميركي تايلور فريتز في الدور الثاني.



وعند السيدات، استهلت موغوروتسا حملة الدفاع عن لقبها بالفوز الثلاثاء في الدور الاول على البريطانية ناومي برودي (مصنفة 138) 6-2 و7-5.



وتلتقي الاسبانية التي احرزت اللقب العام الماضي على حساب الاميركية المخضرمة فينوس وليامس، في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة السلوفينية بولونا هيرسوغ (مصنفة 64) والبلجيكية اليسون فان اويتفانك (47).



وتسعى موغوروتسا (24 عاماً) الى الوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة في البطولة، بعد فوزها باللقب العام الماضي على فينوس وليامسن وخسارتها المباراة النهائية في 2015 أمام شقيقتها سيرينا.