دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء, الى تطبيق اتفاقية فك الاشتباك مع الجيش السوري المبرمة عام 1974.

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وقال نتنياهو، بحسب مكتبه الاعلامي "لدينا اتفاقية فك الاشتباك مع سوريا منذ العام 1974. هذا هو المبدأ المنظم", مضيفا اننا "نحرص عليها كل الحرص وهذا ما يتوجب أيضا على جميع الأطراف الأخرى القيام به".

وكان نتنياهو قال الأسبوع الماضي أنه يجري "اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن، كما أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء".

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يشن فيه الجيش النظامي عملية واسعة في محافظة درعا ، قرب الحدود مع إسرائيل.

ونفذت إسرائيل في في السنوات الاخيرة سلسلة غارات جوية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد.

وأبرمت اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 ايار 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأنهت رسميا حرب تشرينعام 1973.