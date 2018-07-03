أعلنت الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء، عن البدء بفتح 3 معابر على الحدود مع سوريا غدا الاربعاء بهدف الاسراع في تمرير المساعدات للنازحين.

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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات قوله، إن "الحكومة قررت فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا غدا الأربعاء بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين".

وأشارت غنيمات إلى أن" 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود باتجاه الأراضي السورية، محملة بالمساعدات الإنسانية."

ويأتي فتح المعابر بعد دعوة مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، الأردن إلى فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في درعا جنوب غرب سوريا.

وكان الاردن اعلن في 24 حزيران الماضي، عدم قدرتها على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين، معربة عن قلقها من امتداد عمليات العنف إليها، عقب اشتداد العمليات العسكرية في مناطق بجنوب سوريا.

وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في الأردن 657 ألف لاجىء، وفقًا لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، 78% منهم يعيشون في المدن والقرى، والبقية في المخيمات.

ومن جهة اخرى، كشفت الناطقة باسم الحكومة الأردنية عن عودة المفاوضات بين المعارضة السورية والعسكريين الروس بوساطة أردنية، وذلك بعد أن توقفت ليوم.

وقالت غنيمات ان "وساطة أردنية أثمرت أخيرا عن عودة المفاوضات بين الطرفين"، مشيرة أن "الوساطة الأردنية أثمرت كذلك عن تشكيل لجنة تفاوض موسعة تمثل الجنوب بشكل كامل للوصول الى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء ويضمن سلامة الاهالي لتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي".

وكان المتحدث باسم المعارضة في المنطقة الجنوبية إبراهيم الجباوي، اعلن يوم الثلاثاء، أن جولة جديدة من المفاوضات بدأت بين المعارضة السورية وعسكريين روس جنوبي سوريا حول التوصل لاتفاق مصالحة في المنطقة.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

سيريانيوز