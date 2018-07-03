وكالة: مقتل ابن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في حمص الاخبار المحلية شارك

أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل الدعاية التابعة لتنظيم "داعش" بأن ابن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قتل في حمص بسوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقالت "رويترز" أن "حذيفة البدري نجل البغدادي قتل في عملية قتالية بالقرب من محطة كهرحرارية بريف حمص". من جهة أخرى، ذكر موقع "سايت" الإعلامي الخاص بمتابعة نشاط التنظيمات الإرهابية والمتطرفة أن ابن أبو بكري البغدادي قتل في عملية انتحارية. ولا يزال مصير زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مجهولا، ووردت في وقت سابق تقارير متضاربة عن مقتله. وكانت وزارة الدفاع الروسية رجحت قبل عدة أشهر مقتل البغدادي مع مجموعة من عناصر "داعش" قتلوا بغارة جوية روسية جنوبي الرقة، لكن المعلومات حول مقتله لم تتأكد حتى الآن. سيريانيوز

2018-07-03 19:32:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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