قال المتحدث باسم المعارضة في المنطقة الجنوبية إبراهيم الجباوي، يوم الثلاثاء، أن جولة جديدة من المفاوضات بدأت بين المعارضة السورية وعسكريين روس جنوبي سوريا حول التوصل لاتفاق مصالحة في المنطقة.

وأضاف الجباوي في حديث لوكالة (رويترز) أن الاتفاق، الذي يجري التفاوض حوله، يشمل إلقاء عناصر المعارضة أسلحتهم في بلدات المنطقة والموافقة على "تسوية أوضاعهم" ودخول الشرطة العسكرية الروسية إليها.

وكان المتحدث باسم المعارضة السورية ابراهيم الجباوي قال مساء يوم السبت، أن اجتماعا عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سوريا للتفاوض على اتفاق سلام مع النظام انتهى بالفشل، بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

سيريانيوز