أصدرت وزارة التربية يوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للتعيين من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين والبالغ عددهم 5504 مدرسين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوزارة دعت المقبولين إلى "استكمال الوثائق الثبوتية المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعيين في الوظيفة المعلن عنها".

وكانت الوزارة عينت في الثاني من شهر كانون الأول الماضي 11329 مدرسا ومدرسة من جميع الاختصاصات لدى مديريات التربية بالمحافظات بمن فيهم ذوو الشهداء والمصابين بحالة العجز التام، وبلغ عدد الناجحين في المسابقة 19376 منهم 577 من ذوي الشهداء.

يذكر أن وزارة التربية أجرت خلال السنوات السابقة عدة مسابقات لتعيين خريجي كليات التربية في المحافظات .

سيريانيوز