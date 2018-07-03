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التربية تعلن عن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين
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الاخبار المحلية
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أصدرت وزارة التربية يوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للتعيين من
الناجحين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين والبالغ عددهم 5504 مدرسين.
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوزارة دعت المقبولين إلى "استكمال
الوثائق الثبوتية المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون
الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من
تاريخ نشر أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق في
التعيين في الوظيفة المعلن عنها".
وكانت الوزارة عينت في الثاني من شهر كانون الأول الماضي 11329 مدرسا ومدرسة من
جميع الاختصاصات لدى مديريات التربية بالمحافظات بمن فيهم ذوو الشهداء
والمصابين بحالة العجز التام، وبلغ عدد الناجحين في المسابقة 19376 منهم 577 من
ذوي الشهداء.
يذكر أن وزارة التربية أجرت خلال السنوات السابقة عدة مسابقات لتعيين خريجي
كليات التربية في المحافظات .
سيريانيوز
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2018-07-03 13:10:42
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