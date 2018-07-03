ناشد رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري، السعودية وتركيا والأردن للتدخل لإنقاذ أهالي محافظة درعا، والتي تواجه عمليات عسكرية يشنها الجيش النظامي، ضد مقاتلي المعارضة.

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وقال الحريري، في تغريدة عبر صفحته (تويتر)، "أناشد قادة العالم العربي والإسلامي وأخص منهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و رئيس تركيا رجب طيب اردوغان و الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أن يتدخلوا لإنقاذ أهل درعا بجهد دولي يؤدي إلى وقف إطلاق النار ".

وبدأ الجيش النظامي عملياته العسكرية منذ اكثر من اسبوع ضد المسلحين الرافضين للمصالحة، حيث تمكن من استعادة السيطرة على العديد من البلدات، بعد موافقة العديد من المسلحين في عدد من البلدات الدخول باتفاق مصالحة .

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

وقام الأردن بجهود وساطة لاستئناف المفاوضات بين المعارضة السورية ومفاوضين روس، من اجل التوصل لاتفاق سلام بشأن الوضع بالجنوب السوري، وسط تحذيرات دولية من كارثة انسانية ، عقب فرار الالاف من المدنيين من منازلهم هربا من العنف.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.