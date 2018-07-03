أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، يوم الاثنين، ان القوات المسلحة التركية أنهت دوريتها الثامنة في مدينة منبج بريف حلب.

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واشارت الاركان التركية، على صفحتها (تويتر)، الى ان القوات المسلحة التركية أنهت الدورية المستقلة الثامنة على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" ومنبج شمالي سوريا، بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية".

وتجري القوات التركية والأمريكية دورياتها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق بينهما.

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت، في 18 حزيران الماضي، بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في حزيران، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، الشهر الماضي، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.