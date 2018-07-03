اعتبر سيناتور أمريكي، يوم الثلاثاء، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا ستكون "أمراً فظيعاً"، وذلك بعد رفض الدفاع الأمريكية تأكيد أو نفي تلقيها طلباً من مجلس الأمن القومي بدراسة الانسحاب من قاعدة التنف جنوب سوريا.

ونقلت قناة "الحرة" عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام "سأقول للرئيس دونالد ترامب إن من المهم أن نبقى هنا لمساعدتكم، أنتم أصدقاء الولايات المتحدة وإذا غادرنا فسيكون ذلك أمرا فظيعا".

وجاءت تصريحات غراهام خلال زيارة أجراها لمدينة منبج شمالي سوريا، برفقة زميلته الديموقراطية السيناتور جين شاهين.

ولا تزال قوات أميركية وفرنسية من التحالف الدولي متمركزة في منبج، حيث أكد البنتاغون أنه يريد الإبقاء على تواجده هناك حتى إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" بشكل كامل.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التعليق بشأن ما إذا كانت تلقت طلبا من مجلس الأمن القومي بدراسة إمكانية الانسحاب من قاعدة التنف جنوبي سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت مانينغ إن للقاعدة الواقعة عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق أهمية استراتيجية وإنها تسهم بشكل فعال في عمليات مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش.)

وتقع قاعدة التنف جنوب سوريا، ويوجد فيها القاعدة الأمريكية ، حيث تجري فيها عمليات تدريب وتجهيز قوات معارضة سورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم "داعش".

سيريانيوز