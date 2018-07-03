سقط ضحايا من المدنيين، يوم الاثنين، جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي، في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان طيران التحالف استهدف سيارة مدنية في ريف الحسكة ، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشقاء وإصابة الرابع إصابة خطيرة.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف الدولي ، اواخر شهر حزيران الماضي، بأن ضرباته الجوية التي شنها على مواقع المسلحين في سوريا والعراق منذ صيف عام 2014 أسفرت عن مقتل 940 مدنيا على الأقل.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".