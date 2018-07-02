بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف عددا من القضايا بينها الوضع في سوريا.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان له, أن "الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستعدادات لقمة قزوين الخامسة المرتقبة، وبعض جوانب التسوية السورية".

وتاتي مباحثات لافروف وظريف بالتزامن مع عمليات عسكرية ينفذها الجيش النظامي في محافظة درعا.

كما تاتي قبل ايام على محادثات روسية اردنية بشأن وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا .

يشار الى ان كل من ايران وروسيا من اهم الداعمين للنظام السوري.