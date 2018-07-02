قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الاثنين، ان بلاده ستجري محادثات مع روسيا هذا الأسبوع بشأن وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا .

ونقلت وكالات انباء عن الصفدي ،قوله في تصريحات من عمان أنه "سيسافر يوم الثلاثاء إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأضاف الوزير الأردني "أتطلع لحديث صريح لبحث كيفية الوصول لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ".

وبدأ الجيش النظامي حملة عسكرية منذ أكثر من اسبوع لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في درعا .

وقام الأردن بجهود وساطة لاستئناف المفاوضات بين المعارضة السورية ومفاوضين روس، من اجل التوصل لاتفاق سلام بشأن الوضع بالجنوب السوري.

وقال محمد الحواري المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن عدد النازحين في جنوب غرب سوريا نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين ارتفع إلى 270 ألف شخص وذلك وفقا لأحدث أرقام لدى المنظمة الدولية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأردن يستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري، في وقت تشدد الحكومة الاردنية على اغلاق الحدود وعدم استقبال المزيد من اللاجئين الفارين من العنف بجنوب سوريا، ، مشيرةً إلى أن مجموعات مسلحة تختبئ في مخيمات النازحين السوريين على الحدود.

سيريانيوز