قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد, يوم الاثنين, إن المجموعات الإرهابية المسلحة وبتعاون معلن بينها وبين إسرائيل قد هاجمت المخيمات الفلسطينية في سورية ودمرت منشآتها واستهدفت حياة أبنائها".

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واضاف المقداد خلال لقائه مع المدير العام لمنظمة الامم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بيير كرينبول أن "الدولة السورية ستولي معالجة أوضاع الفلسطينيين في سورية اهتماما خاصا في إطار عملها الحثيث على تجاوز انعكاسات الأزمة في سورية سواء على السوريين أو على الفلسطينيين المقيمين فيها"، مشدداً على "أهمية تعاون الوكالة مع الجانب السوري لتحقيق هذا الهدف".

وتعرضت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية وخاصة مخيم اليرموك بدمشق للدمار نتيجة للمواجهات العسكرية التي شهدتها من قبل النظام من جهة وفصائل معارضة و"جبهة النصرة" وداعش من جهة اخرى.

وحمل نائب وزير الخارجية الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأساسية حيث أشار وبشكل خاص إلى إدانة سورية وقف الادارة الامريكية التزاماتها في ميزانية الوكالة بهدف خدمة “اسرائيل” والمساهمة في تفاقم الاوضاع الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون".

وكانت الادارة الامريكية اعلنت اوائل العام الجاري قطع 65 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

من جهته, أشاد المدير العام للأونروا بالخدمات والإمكانيات التي وفرتها حكومة الجمهورية العربية السورية للاجئين الفلسطينيين طيلة السنوات السابقة، مشيرا الى أن "الصعوبات التي تواجهها الوكالة نتيجة سحب بعض الأطراف التمويل المقدم لها ستؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة في مختلف أماكن وجود اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".

يشار الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية يبلغ قرابة 581,000 نسمة، يحملون وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا, ويتمركزون في مخيم اليرموك في دمشق. بالإضافة إلى مخيمات في درعا واللاذقية وحمص..