قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إن عدد الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم في جنوب غرب سوريا نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين ارتفع إلى 270 ألف شخص.

وقال محمد الحواري المتحدث باسم المفوضية في الأردن لرويترز إن أحدث أرقام لدى المنظمة الدولية تفيد بأن ”عدد النازحين في الجنوب السوري تعدى 270 ألفا“.

وكانت الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن 160 ألف شخص نزحوا فرارا من القصف المكثف ولجأ أكثرهم إلى قرى ومناطق قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحفيين يوم الاثنين بعد اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة إن شحنات مساعدات تنتظر الحصول على موافقات لدخول سوريا عبر الحدود الأردنية.

وحذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في جنوب غرب سوريا بسبب القتال الذي اندلع بعد هجوم شنه الجيش النظامي بدعم روسي لاستعادة السيطرة على جنوب سوريا من قبضة المعارضة.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، السبت الماضي أن القوات المسلحة الأردنية، بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين جراء الأوضاع في الداخل السوري.

ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، وتقول عمان إن "كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار".

سيريانيوز