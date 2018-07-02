سقطت قذيفة صاروخية، مساء الاثنين، على ضاحية سقوبين على أطراف مدينة اللاذقية .

وأفادت مصادر إعلامية، أن القذيفة مصدرها المسلحين المنتشرين في ريف اللاذقية الشمالي سقطت على بناء قيد الإنشاء في ضاحية سقوبين الواقعة على أطراف مدينة اللاذقية.

وأشارت المصادر إلى أن القذيفة أدت إلى وقوع أضرار مادية دون التسببّ بإصابات بشرية حتى الآن.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و (تويتر) عدة صور تضمنت مكان سقوط القذيفة و وبقاياها والأضرار التي لحقت بالبناء والأدخنة المتصاعدة في الجو.

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية الشمالية من حين لآخر عمليات اشتباك و قصف بالصواريخ بين الفصائل المعارضة و الجيش النظامي.

وتسيطر قوات الجيش النظامي على معظم أراضي محافظة اللاذقية وريفها، باستثناء مناطق في أقصى شمال المحافظة على الحدود مع تركيا والحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وإدلب.

و كان الجيش النظامي تمكن في نهاية عام 2015 وبداية 2016 من تحرير العديد من المناطق في ريف اللاذقية من مسلحي "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" والمسلحين من فصائل معارضة أخرى .

سيريانيوز