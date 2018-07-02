لقي شخص حتفه وأصيب آخرون ، يوم الاثنين، جراء قصف مدفعي لقوات "قسد" استهدف قرية السراجية في الحسكة .

وأفادت مصادر إعلامية و مؤيدة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن شخص من المدنيين لقي حتفه و أصيب آخرون بجروح إثر قيام مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقصف قرية السراجية جنوب شرقي الحسكة بسلاح المدفعية.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" استعادت في حزيران الماضي، ريف الحسكة بالكامل من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، عقب تحرير بلدة الدشيشة التي كانت آخر معاقل التنظيم.

ويشار إلى أنه سبق أن وقع ضحايا من أهالي الحسكة و ريفها جراء قصف للتحالف الدولي أو جراء هجمات انتحارية بمفخخات و عبوات ناسفة يتبنى تنظيم "داعش" معظم تلك العلميات.

سيريانيوز