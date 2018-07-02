لقي 3 سوريين حتفهم و أصيب 16 آخرين، يوم الاثنين، في حادث سير في مدينة مرسين جنوبي تركيا.

وأفادت وسائل إعلامية تركية، ان "حافلة صغيرة كانت تقل مزارعين سوريين خرجت عن سيطرة السائق مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص و جرح 16 آخرين" .

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين. ونقلهم إلى المستشفيات المجاورة لمكان الحادث في حين أصيب أقارب القتلى بصدمة كبيرة، بحسب المصادر.

وكان المزارعون السوريون في طريقهم إلى منطقة "ارسلان كوي " لجمع الكرز في الساعات الأولى من صباح اليوم .

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على وقوع حادث انقلاب شاحنة تُقل مزارعين ما أدى إلى مقتل سوريتين اثنتين و جرح 14 آخرين كانوا في طريقهم للعمل في إحدى حقول الفاصولياء في بورصة بتركيا.