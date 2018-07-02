قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي، يوم الأحد، إن الوجود التركي في منطقة عفرين سيستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنمية المنطقة.

وبين آقصوي في تصريح للصحافة إن "الحياة عادت إلى طبيعتها" في عفرين (شمالي سوريا)، لكن وجود تركيا في المنطقة سـيستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنمية المنطقة".

وشار آقصوي الى أن "أكثر من 140 ألفا من سكان عفرين عادوا ليستقروا في منازلهم"، مشددًا على أهمية "احتضان الحاضنة الشعبية في عفرين لتركيا."

وأوضح المتحدث التركي آقصوي أن "تركيا بدأت بشكل تدريجي تسليم بعض المهام للمجلس المحلي الذي أسسه أهل عفرين، الذي يضم شخصيات من جميع مكونات المنطقة من الأكراد والتركمان والعرب، لكن وجود تركيا في المنطقة سيستمر لبعض الوقت وقتا لمواصلة العمل على تنميتها".

يشار الى ان الجيش التركي سيطر، بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في 18 اذار الماضي، بعد أسابيع من حملة عسكرية بدأت في 20 كانون الثاني ضد المقاتلين الأكراد.

سيريانيوز