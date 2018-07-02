زار وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين، مدينة منبج بريف حلب.

وذكرت مواقع كردية ان الوفد زار منبج للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المدينة.

وجاءت الزيارة عقب زيارة قام يها مؤخرا قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بمرافقة وفد رفيع المسوى من قوات التحالف والقوات الامريكية إلى مدينة منبج .

ونظراً لاهمية منبج للقوات الامريكية وقوات التحالف الدولي، فقد أقامت اميركا 3 قواعد عسكرية بالاضافة إلى مكتب للتحالف في المدينة

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في حزيران، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.