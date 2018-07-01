اقتنص منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي مونديال روسيا بعد فوز صعب 3-2 على حساب الدنمارك بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتيين الاصلي والاضافي الاحد على ملعب "نيزني نوفجورود" في دور الستة عشر.

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تقدم منتخب الدنمارك بهدف مدافعه ماتياس يورجنسن في الدقيقة 2 ورد كرواتيا بهدف لماريو مانزوكينش في الدقيقة 4 ، وتألق الحارس كاسبر شمايكل وتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 114 من لوكا مودريتش.



وفي ضربات الترجيح.. سجل لكرواتيا أندريج كارماريتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وأضاع ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش.. وسجل للدنمارك سيمون كاير ومايكل كرون ديلي وأضاع كريستيان إريكسين ولاسه شوني ونيكولاي يورجينسين.



وصعد المنتخب الكرواتي ليضرب موعداً مع روسيا في دور الثمانية بالمونديال بعد مباراة حافلة بالندية والأداء البدني والجوانب التكتيكية المميزة من المنتخبين ولكن الكروات أبطلوا مفعول الديناميت الدنماركي.



قدمت المباراة بداية مثيرة بعد أن تقدم المنتخب الدنماركي في الدقيقة 2 عن طريق ماتياس يورجنسن من تسديدة بمنطقة الزاء اصطدمت في الأقدام وسكنت الشباك الكرواتية ليشعل المباراة مبكراً إلا أن الرد الكرواتي لم يتأخر فالمهاجم ماريو مانزوكيتش استغل هفوة دفاعية دنماركية وأفلت من الرقابة وسدد في منطقة الجزاء في مرمى كاسبر شمايكل.