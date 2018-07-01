روسيا الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ 1994 على حساب إسبانيا بركلات الترجيح اخبار الرياضة شارك

بلغ المنتخب الروسي لكرة القدم الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم بفوزه على نظيره الاسباني 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتهما الأحد في الدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعلى ملعب لوجنيكي في موسكو، سجل أرتيم دزيوبا (42 من ركلة جزاء) هدف روسيا، وسيرغي ايغناشيفيتش (12 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف اسبانيا. وفي ركلات الترجيح، أضاع كل من كوكي وياغو أسباس ركلتين ترجيحيتين لاسبانيا، تصدى لهما الحارس الروسي إيغور أكينفيف.



وتلتقي روسيا في الدور ربع النهائي السبت المقبل في سوتشي، مع الفائز في مباراة كرواتيا او الدنمارك اللتين تلتقيان لاحقا في نيجني نوفغورود.



وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها روسيا الدور ربع النهائي للمونديال منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، علما بأنها كانت تخوض ثمن النهائي للمرة الاولى أيضا منذ مشاركتها الاولى في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.



ونجحت روسيا في خطتها التكتيكية وجرت اسبانيا التي كانت صاحبة الاستحواذ والسيطرة، الى ركلات الترجيح، لتطيح بحامل لقب نسخة 2010. وباتت اسبانيا ثالث منتخب متوج باللقب العالمي يودع النهائيات بعد ألمانيا حاملة لقب النسخة الاخيرة والارجنتين وصيفتها.



ولم تشهد المباراة فرصا كثيرة للتسجيل بسبب تكتل الروس في منطقتهم واعتماد الاسبان على اسلوبهم بالتمرير القصير لخلق مساحات، دون جدوى. واستحوذ الاسبان على الكرة من البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل بيد انهم فضلوا الاحتفاظ بالكرة وتمريرها عرضا بدل الضغط لزيادة الغلة، فدفعوا الثمن بحصول الروس على ركلة جزاء من إحدى الفرص النادرة التي سنحت لهم، وأدركوا من خلالها التعادل.



ولم تتغير الحال في الشوط الثاني وحتى في الشوطين الاضافيين ليكون الحسم بركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب، فسجلوا أربع ركلات عبر فيودور سمولوف وسيرغي ايغناشيفيتش وألكسندر غولوفين ودينيس تشيريشيف، بينما سجلت اسبانيا ثلاثا عبر أندريس إنييستا وجيرار بيكيه وسيرخيو راموس، وأهدر كوكي وياغو أسباس. سيريانيوز

2018-07-01 15:58:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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