قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" يوم الأحد، إن مسلحي المعارضة في بصرى الشام بجنوب غرب سوريا وافقوا على تسوية مع النظام.

وجاء في بيان صادر عن وحدة الإعلام الحربي "المسلحون في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي يوافقون على المصالحة مع الحكومة، ويبدؤون بتسليم أسلحتهم تمهيدا لدخول الجيش النظامي إلى المنطقة".

وتواصلت، يوم الاحد، المفاوضات بين المعارضة السورية ومفاوضين روس، بشأن التوصل لاتفاق سلام بشأن الوضع بالجنوب السوري، وذلك بعد وساطة أردنية.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.