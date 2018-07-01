كلف مجلس الوزراء، يوم الأحد، وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة أحياء كل المناطق التي تحررت من الإرهاب.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية ان المجلس مدد في جلسته، العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار لمدة عام، نظرا لأهمية الأعمال والمهام التي تقوم بها.

ووافقت الحكومة على طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئة انشاء محطات وقود في المدن الصناعية وذلك بعد زيادة عدد المنشآت الصناعية المنتجة.

وعن أوضاع الموفدين، ناقش المجلس مشروع قانون يقضي بتسوية أوضاع الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب، من خلال منحهم مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وقرر المجلس التوسع بإنشاء السدات المائية في جميع المحافظات، في حين تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإنشاء معرض دائم للمنتجات السورية القابلة للتصدير في مدينة المعارض والأسواق الدولية.

وكان مجلس الوزراء، في جلسته الماضية، بتكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، إضافة لتأكيده على تبسيط الإجراءات في الوزارات بما يتماشى مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

سيريانيوز