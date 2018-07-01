سقط عدد من الجرحى، خلال صدامات وقعت، ليل السبت – الأحد، بين متظاهرين وعناصر من الشرطة في مدينة خرمشهر جنوب إيران، عقب احتجاجات على تلوث المياه في المنطقة.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن نائب محافظ خرمشهر ولي الله حياتي، أن الحادثة لم تسفر عن مقتل أحد.

وتجمهر نحو 500 شخصا في ساحة في المدينة ، مطالبين السلطات التحرك لصيانة خط لأنابيب المياه أدى تلوثه إلى جعلها غير صالحة للشرب، وفقاً للوكالة الإيرانية.

وأشارت الوكالة الى ان " المحتجين قاموا بإشعال النار بعدد من حاويات النفايات واحرقوا جسرا والحقوا أضرار بممتلكات عامة أخرى، ماحدا بالشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم"..

وتشهد المدينة منذ أيام احتجاجات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتلوث مياه الشرب.

وكانت عدة مناطق إيرانية شهدت في شهر كانون الثاني الماضي، احتجاجات ، ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, أسفرت عن سقوط ضحايا و احتجاز المئات من المشاركين بهذه التظاهرات.