أفادت جامعة دمشق بتأجيل امتحانات كليات فرع الجامعة في محافظة درعا اعتباراً من الأحد وحتى نهاية الأسبوع ، وذلك نتيجة الأحداث الراهنة .

وذكرت الجامعة في بيان لها، نشرته صحف ووسائل اعلام محلية، أن "المواعيد الجديدة للامتحانات ستحددها كل كلية على حدة".

وتشهد درعا ، منذ اكثر من اسبوع، تصعيد في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي ضد مقاتلي المعارضة المسلحة، وسط معارك على عدة جبهات.