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تأجيل الامتحانات في الكليات التابعة لفرع درعا بجامعة دمشق
الاخبار المحلية

أفادت جامعة دمشق بتأجيل امتحانات كليات فرع الجامعة في محافظة درعا اعتباراً من الأحد وحتى نهاية الأسبوع ، وذلك نتيجة الأحداث الراهنة .


 

وذكرت الجامعة في بيان لها، نشرته صحف ووسائل اعلام محلية، أن "المواعيد الجديدة للامتحانات ستحددها كل كلية على حدة".

وتشهد درعا ، منذ اكثر من اسبوع، تصعيد في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي ضد مقاتلي المعارضة المسلحة، وسط معارك على عدة جبهات.

سيريانيوز

 

 
2018-07-01 11:43:12
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