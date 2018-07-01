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تأجيل الامتحانات في الكليات التابعة لفرع درعا بجامعة دمشق
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الاخبار المحلية
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أفادت
جامعة دمشق بتأجيل امتحانات كليات فرع الجامعة في محافظة درعا اعتباراً من الأحد
وحتى نهاية الأسبوع ، وذلك نتيجة الأحداث الراهنة .
وذكرت الجامعة
في بيان لها، نشرته صحف ووسائل اعلام محلية، أن "المواعيد الجديدة للامتحانات
ستحددها كل كلية على حدة".
وتشهد درعا ،
منذ اكثر من اسبوع، تصعيد في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي ضد مقاتلي
المعارضة المسلحة، وسط معارك على عدة جبهات.
سيريانيوز
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2018-07-01 11:43:12
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