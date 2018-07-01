تواصلت، يوم الاحد، المفاوضات بين المعارضة السورية ومفاوضين روس، بشأن التوصل لاتفاق سلام بشأن الوضع بالجنوب السوري، وذلك بعد وساطة أردنية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن إبراهيم الجباوي المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل مفاوضي (الجيش الحر) المعارض ان"فريقا يمثل "الجيش الحر "يجري الآن محادثات مع ضباط روس في بلدة بصرى الشام".

وكان المتحدث باسم المعارضة السورية ابراهيم الجباوي قال مساء يوم السبت، أن اجتماعا عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سوريا للتفاوض على اتفاق سلام مع النظام انتهى بالفشل، بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام.

وتحدثت تقارير إعلامية يوم الجمعة عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار جنوب سوريا.

وقال مصدر أردني مسؤول يوم الجمعة أن هناك "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى "المصالحة" في المنطقة.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

سيريانيوز