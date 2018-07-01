قال مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى ان عملية التقنين بدأت يوم الخميس في ريف دمشق ، حيث ستكون عملية توزيع التيار الكهربائي 3 ساعات/3 ساعات.

وارجع حدى، في تصريحات لصحيفة (الوطن) المحلية، أسباب عودة التقنين الى "زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، ووجود إشكال فني في 3 عنفات للتوليد ينتظر إصلاحه"، مؤكداً أنه "بمجرد إصلاحها سيتم تدارك النقص وتقليل ساعات التقنين، منوهاً بأن ذلك لا يقتصر على محافظة ريف دمشق فقط".

وكشف حدى أن كامل أضرار الكهرباء في الغوطة تصل إلى 56 مليار ليرة".

وأكد حدى أن "العمل لإيصال التيار الكهربائي يتم على عدة محاور منها المليحة وزبدين ودير العصافير والعتيبه"، مبينا أن "العمل جار على خطوط المتوسط لإيصالها إلى مراكز التحويل ومنها يتم العمل على خطوط التوتر المنخفض داخل البلدات".

وبسط الجيش النظامي سيطرته على منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد التوصل لاتفاق تسوية مع جماعات المعارضة المسلحة يقضي باجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم باتجاه الشمال السوري ، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي، فيما بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات لإعادة تأهيل البنى التحتية و مؤسسات ومراكز الدولة بالغوطة.

سيريانيوز