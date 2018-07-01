أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، عن دخول 3 بلدات جنوب سوريا في نظام المصالحة، وموافقة 250 مسلحا من فصائل المعارضة على تسوية أوضاعهم مع الجيش النظامي.

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وقال مدير مركز حميميم، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي تسيغانكوف، في بيان، نشرته قناة (rt)، ان " 3 بلدات في منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية انضمت إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وهي أم ولد وأبطع وجبيب".

وكانت معلومات متطابقة من مصادر عدة اعلنت منذ يومين عن وافق مسلحي عدد من البلدات بريف درعا الدخول في اتفاق مصالحة مع الجيش النظامي، في وقت تمكن الاخير من استعادة السيطرة على عدة مناطق بالمحافظة.

وتجرى مفاوضات بين المعارضة السورية ومفاوضين روس بشأن التوصل لاتفاق بشأن الوضع في جنوب سوريا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش النظامي ضد المسلحين الرافضين للمصالحة.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن استقدام الجيش النظامي منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، لشن عملية عسكرية، في حال فشلت المفاوضات.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.