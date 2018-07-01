سقط ضحايا، مساء السبت، جراء وقوع تفجير انتحاري أما مدرسة وسط مدينة الحسكة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله ان "انتحاريا فجر نفسه قرب مدرسة الغسانية ما أدى إلى إصابة مواطنين بينهم إصابات خطرة ".

من جهتها، نقلت وكالة "رووداو" الكردية عن مصادر محلية أن "دراجة نارية انفجرت بشارع سينما القاهرة، بالقرب من مدرسة الغسانية".

وأضافت المصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع قتيل وإصابة آخرين".

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير.

وشهدت عدة مناطق بالحسكة وريفها في الفترة الاخيرة انفجارات بواسطة عبوات ناسفة او سيارات مفخخة، اسفرت عن سقوط ضحايا، وغالبا ما يتبنى "داعش" مسؤوليته عن معظم هذه التفجيرات.