أعلنت قاعدة حميميم الروسية، يوم الاحد، عن إسقاط طائرات بدون طيار مجهولة الهوية، الليلة الماضية، بالقرب من القاعدة في سوريا.

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وأشارت القاعدة، في بيان لها، نشرته وكالة (نوفوستي)، الى " وسائل المراقبة الجوية التابعة لقاعدة حميميم رصدت مجموعة من الأهداف الجوية الصغيرة مجهولة الهوية على مسافة غير بعيدة شمال شرقي القاعدة".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط كل هذه الأهداف باستخدام المدافع الروسية، دون وقوع ضحايا أو أي أضرار مادية على الأرض".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اعلنت في ايار الماضي، عن إسقاط طائرة مجهولة بلا طيار حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم في سوريا.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري، من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين، فيما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.