ضرب منتخب أوروجواي موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم، بعد فوزه 2-1 على نظيره البرتغالي السبت في ثاني مباريات دور الـ 16 من عمر البطولة.

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وقاد كافاني نجم باريس سان جيرمان منتخب بلاده الأوروغواي لتخطي البرتغال 2-1 السبت في ثمن نهائي كأس العالم، لتضرب الأوروغواي موعداً مع فرنسا في ربع النهائي بعدما تجاوزت الأخيرة الأرجنتين 4-3.



وكان إدينسون كافاني نجم المباراة بلا منازع بتسجيله هدفي الأوروغواي (7 و62) بينما جاء هدف البرتغال بضربة رأس من بيبي (55).



ولم تتمكن البرتغال بقيادة نجمها رونالدو في إيجاد حلول للتمركز الجيد لمنتخب أوروغواي في الدفاع وسط تألق خيمينيز وغودين ومن خلفهما موسليرا.