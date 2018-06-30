أعلن حرس الحدود العراقي يوم السبت، أن قواته تمكنت من السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع سوريا.

ونقلت وكالات أنباء، عن قائد حرس الحدود حامد الحسيني، قوله في تصريح صحفي أدلى به أثناء جولته على الشريط الحدودي، أنه تمّ تأمين كامل الحدود البرية مع سوريا على امتداد أكثر من 600 كلم من أي محاولات تسلل مستقبلية من الجانب السوري.

وأشار الحسيني إلى أن "سياجا أمنيا مكونا من الأسلاك الشائكة المزودة بأبراج مراقبة نُصبت بدءا من منطقة المثلث العراقي السوري الأردني وصولا إلى نهاية المنطقة الشمالية لنهر الفرات بمدينة القائم، في أقصى غرب محافظة الأنبار."

ولا يزال العراق يعاني من المشاكل الأمنية الملموسة بسبب أنشطة خلايا تنظيم "داعش" ، بالرغم من إعلان الحكومة عن دحر التنظيم عسكريا في البلاد.

ويشار إلى أنه لايزال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يحتفظ بجيوب في سوريا في المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود المشتركة مع العراق ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.

سيريانيوز