السوري مجد الدين غزال يفوز بذهبية الوثب العالي بدورة ألعاب البحر المتوسط في اسبانيا اخبار الرياضة شارك

أ حرز لاعب منتخب سورية الوطني لألعاب القوى مجد الدين غزال الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة تاراغونا الإسبانية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتمكن غزال من تحقيق المركز الأول بعد أن وثب 228 سنتمترا متفوقا على جميع المشاركين في هذه اللعبة.



يشار إلى أن هذه الميدالية هي الخامسة لسورية بعد فضية الرباع علي الهزاع في مسابقة النتر لوزن 94 كغ بعد تسجيله 190 كغ وبرونزية عبد الكريم الحسن في المصارعة الرومانية وبرونزية الرباع مجد حسن في مسابقة النتر لوزن 105 كغ بعد تسجيله 202 كغ وبرونزية الملاكم محمد مليس في وزن فوق 91 كغ. سيريانيوز

2018-06-30 14:57:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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