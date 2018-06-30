أفادت وكالة (رويترز) نقلاً عن متحدث باسم المعارضة السورية، يوم السبت، أن اجتماعا عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سوريا للتفاوض على اتفاق سلام مع النظام انتهى بالفشل بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام.

وأوضح المتحدث باسم "الجيش الحر" المعارض إبراهيم الجباوي أن "الاجتماع انتهى بالفشل.. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خيارا واحدا هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، وهذا رُفض ".

وقال مفاوضون من المعارضة السورية، في وقت سابق من يوم السبت، أن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق يخص مناطق في محافظة درعا جنوب سوريا، مضيفين أن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين وشكلها مقاتلو معارضة في الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.

وتحدثت تقارير إعلامية يوم الجمعة عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار جنوب سوريا.

وقال مصدر أردني مسؤول يوم الجمعة أن هناك "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى "المصالحة" في المنطقة.

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

سيريانيوز