قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم السبت، أن روسيا تعتبر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل في سوريا تهديدًا، وكذلك الإجراءات "الاستباقية" هناك.

وأضاف بوغدانوف في مقابلة مع القناة الإسرائيلية (كان) "نلاحظ… الخطر الذي قد ينتج عن هذه الأحداث، تبادل الضربات هذه، أو حتى المزيد من مثل هذه الأعمال التي يقوم من خلالها الطيران الإسرائيلي بقصف بعض الأماكن في الأراضي السورية، والتي قد تؤدي إلى الخروج عن السيطرة وإلى تعقيد خطير للحالة في المنطقة ككل ".

وأكدّ بوغدانوف "روسيا تتحدث مع إسرائيل عن هذا الأمر، التي تحافظ على "اتصالات وثيقة للغاية" من خلال مختلف الإدارات — من القيادة السياسية إلى الخدمات الخاصة ".

وشنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف قالت أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون.

وتابع المسؤول الروسي "كما نفهم، لا وجود للقوات الإيرانية في الأراضي السورية، هناك جنود إيرانيون ومستشارون، وأعتقد أن أعدادهم ، لا أعلم بالتحديد لكن محدودة للغاية ".

واوضح بوغدانوف "المهم هنا، أن الجنود الإيرانيين والمستشارين يساعدون السوريين، وفي هذه الحالة هم موجودون على الأراضي السورية لسبب، أن السلطات السورية، القيادة السورية دعتهم للمشاركة في القتال ضد الإرهابيين… أعتقد أن مصلحة إسرائيل هنا كذلك، بحقيقة أن الراديكاليين والإرهابيين لا يهيمنون هنا ".

هذا وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو الخميس، أن إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة ضد تموضع القوات الإيرانية في سوريا، وأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاحا نووياً.

وتمارس إسرائيل ضغوطات على روسيا من أجل العمل على إبعاد مقاتلين إيرانيين عن هضبة الجولان المحتلة، في حين تنفي إيران أي تواجد عسكري لها في المنطقة.

سيريانيوز