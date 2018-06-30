بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018، بفوزه السبت على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 4-3 في قازان، في مباراة برز فيها الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

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وبلغ منتخب "الديوك" الدور المقبل للمونديال الروسي، بفضل ثنائية لمبابي (64 و68)، وهدف لكل من انطوان غريزمان (13) من ركلة جزاء اقتنصها مبابي، وبنجامان بافار (57)، بينما سجل للأرجنتين وصيفة مونديال 2014، انخل دي ماريا (41) وغابريال ميركادو (48) وسيرخيو أغويرو (90+3).



ويلاقي المنتخب الفرنسي في ربع النهائي، الفائز من لقاء الأوروغواي والبرتغال، والذي يقام السبت.



وضمن المنتخب الفرنسي المتوج بلقب مونديال 1998 على أرضه، ان يحقق على الأقل نتيجة مماثلة لما حققه في مونديال البرازيل 2014 عندما بلغ ربع النهائي قبل ان يخسر بنتيجة (صفر-1) أمام ألمانيا التي توجت باللقب بفوزها بالنتيجة نفسها في النهائي على الأرجنتين.



الا ان الأهم بالنسبة الى المنتخب الأزرق كان ظهوره بمستوى أفضل بكثير من أدائه في المجموعة الثالثة في الدور الأول، والمفارقة انه سجل في مباراة واحدة اليوم، عددا من الأهداف يفوق مجموع أهدافه في المباريات الثلاث للدور الأول.



وشكلت مباراة الدور ربع النهائي فرصة كبيرة لبروز مبابي (19 عاما)، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الفرنسية والعالمية، اذ سجل هدفين وصنع ركلة الجزاء التي تمكن فيها منتخب بلاده من التقدم.



واختير مبابي أفضل لاعب في المباراة، علما انه أصبح - بحسب شركة الاحصاءات الرياضية "أوبتا" - أول لاعب من هذه الفئة العمرية الشابة، يسجل هدفين على الأقل في مباراة في نهائيات كأس العالم، منذ الاسطورة البرازيلية بيليه عام 1958.



أما الخيبة الأكبر فكانت بادية على وجه ميسي (31 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي ودع بشكل مبكر نسبيا، المونديال الروسي الذي يتوقع ان يكون الأخير له.